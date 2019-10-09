9 жовтня 1999 року Андрій Шевченко забив один з найвизначніших голів у своїй кар’єрі в збірній, а голкіпер росіян Олександр Філімонов допустив помилку, яка майже зруйнувала його кар’єру.

Рівно 20 років тому, 9 жовтня 1999 року, у Москві на стадіоні Лужники відбувся матч Росія – Україна (1:1).

Тоді Андрій Шевченко забив свій найвідоміший гол у кар’єрі і вивів збірну України у плей-оф кваліфікації до Євро-2000, залишивши збірну Росії за бортом.

У другому таймі російський футболіст Валерій Карпін вивів свою збірну вперед у матчі. На 88-й хвилині Андрій Шевченко зі штрафного з лівого флангу вдало закрутив і голкіпер росіян Олександр Філімонов, намагаючись зловити м’яча, разом з ним завалився у ворота.

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На радощах Андрій побіг в обійми Йожефа Сабо – тодішнього тренера української збірної. А місце, з якого він забив, увійшло в історію футболу, як точка Шевченка.

Тоді з першого місця у групі вийшла збірна Франції (21), а синьо-жовті, посівши другу сходинку з 20-ма пунктами вийшли у плей-оф, де поступилися словенцям (1:2, 1:1).

Це був останній на сьогодні матч у футболі між збірними України та Росії.

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