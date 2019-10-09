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Де дивитися Україна — Литва

Пряму трансляцію матчу 7-го туру відбору до Євро-2020 у групі В між Україною та Литвою покаже телеканал Україна.

Сборная Украины

У матчі 7-го туру кваліфікації до Євро-2020 у групі В збірна України вдома зіграє зі збірною Литви. Матч пройде 11 жовтня  у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Початок матчу о 21.45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Україна та Футбол 1.

Читайте: Україна — Литва: прогноз букмекерів на матч

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Україна — Литва на Фактах ICTV.

Фото: УАФ

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