Мілан оголосив про призначення на пост головного тренера команди Стефано Піолі.
Стефано Піолі став новим головним тренером Мілана.
Контракт з 53-річним італійським спеціалістом розрахований на два роки.
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Раніше Піолі працював в Інтері, Лаціо, Болоньї та інших італійських клубах. Останнім місцем роботи Піолі була Фіорентина, яку він очолював 2 сезони. З посту наставника фіалок тренер подав у відставку у квітні 2019 року після двох поспіль поразок у Серії А.
Раніше поста наставника Мілана покинув Марко Джампаоло, який очолив команду влітку і встиг пропрацювати з россонері 3,5 місяці.
Фото: AC Milan
Джерело: AC Milan
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