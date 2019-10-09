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Факти / Спорт

Стефано Піолі очолив Мілан

Мілан оголосив про призначення на пост головного тренера команди Стефано Піолі.

Стефано Пиоли

Стефано Піолі став новим головним тренером Мілана.

Контракт з 53-річним італійським спеціалістом розрахований на два роки.

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Раніше Піолі працював в Інтері, Лаціо, Болоньї та інших італійських клубах. Останнім місцем роботи Піолі була Фіорентина, яку він очолював 2 сезони. З посту наставника фіалок тренер подав у відставку у квітні 2019 року після двох поспіль поразок у Серії А.

Раніше поста наставника Мілана покинув Марко Джампаоло, який очолив команду влітку і встиг пропрацювати з россонері 3,5 місяці.

ФотоAC Milan

ДжерелоAC Milan

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