Український боксер Олександр Усик відвідав тренування місцевої баскетбольної команди Чикаго Буллз.
Колишній чемпіон світу у крузервейті Олександр Усик перед дебютним боєм у суперважкій вазі проти Чазза Візерспуна у Чикаго, відвідав тренування баскетбольного клубу НБА Чикаго Буллз.
Читайте: Бій Усик – Візерспун офіційно підтверджено
Від биків боксер отримав подарунок – іменну фірмову майку, а потім провів битву поглядів з клубним маскотом бичком Бенні і відправив останнього жартома у нокаут.
Usyk: [email protected]: 0 pic.twitter.com/XH2TUxusEr
— DAZN USA (@DAZN_USA) October 8, 2019
Нагадаємо, Тайрон Спонг мав стати першим суперником Усика у хевівейті, але нідерландець провалив допінг-тест.
Фото: DAZN