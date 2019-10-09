Український боксер Олександр Усик відвідав тренування місцевої баскетбольної команди Чикаго Буллз.

Колишній чемпіон світу у крузервейті Олександр Усик перед дебютним боєм у суперважкій вазі проти Чазза Візерспуна у Чикаго, відвідав тренування баскетбольного клубу НБА Чикаго Буллз.

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Від биків боксер отримав подарунок – іменну фірмову майку, а потім провів битву поглядів з клубним маскотом бичком Бенні і відправив останнього жартома у нокаут.

Нагадаємо, Тайрон Спонг мав стати першим суперником Усика у хевівейті, але нідерландець провалив допінг-тест.

Фото: DAZN