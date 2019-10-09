Під час матчу чемпіонату Саудівської Аравії між Аль-Наср та Аль-Фатех трапився курйозний епізод.

Арбітр матчу хотів скористатися системою VAR, щоб оцінити суперечливий епізод з голом, але система відеоперегляду не спрацювала.

Пізніше з’ясувалося, що провина лежить на одному з працівників стадіону – він вимкнув частину обладнання VAR, щоб зарядити свій мобільний телефон.

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Матч команд завершився мінімальною перемогою Аль-Насра з рахунком 1:0.

У 2016 році VAR працював в тестовому режимі. У поточному сезоні система використовується в усіх провідних європейських чемпіонатах.

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Джерело: Sport Bible