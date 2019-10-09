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Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка розпочали відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.

Група А

Команда І П Н П З П О
1.  Англія 4 4 0 0 19 4 12
2.  Чехія 5 3 0 2 9 8 9
3.  Косово 5 2 2 1 10 10 8
4.  Чорногорія 5 0 2 3 3 13 2
5.  Болгарія 5 0 2 3 5 11 2

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгарія 1:1 Чорногорія 21:45 Косово 1:1 Болгарія
21:45 Англія 5:0 Чехія 21:45 Чорногорія 1:5 Англія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Чорногорія 1:1 Косово 21:45 Болгарія 2:3 Косово
21:45 Чехія 2:1 Болгарія 21:45 Чехія 3:0 Чорногорія
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
16:00 Косово 2:1 Чехія 21:45 Англія 5:3 Косово
19:00 Англія 4:0 Болгарія 21:45 Чорногорія 0:3 Чехія
7 тур. 11.10 8 тур. 14.10
21:45 Чорногорія _:_ Болгарія 21:45 Болгарія _:_ Англія
21:45 Чехія _:_ Англія 21:45 Косово _:_ Чорногорія

Група В

Команда І П Н П З П О
1.  Україна 5 4 1 0 11 1 13
2.  Португалія 4 2 2 0 10 4 8
3.  Сербія 5 2 1 2 10 12 7
4.  Люксембург 5 1 1 3 5 8 4
5.  Литва 5 0 1 4 4 15 1

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Україна
21:45 Португалія 0:0 Україна 21:45 Португалія 1:1 Сербія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Литва 1:1 Люксембург 21:45 Сербія 4:1 Литва
21:45 Україна 5:0 Сербія 21:45 Україна 1:0 Люксембург
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Литва 0:3 Україна 21:45 Литва 1:5 Португалія
21:45 Сербія 2:4 Португалія 21:45 Люксембург 1:3 Сербія
7 тур. 11.10 8 тур. 14.10
21:45 Португалія _:_ Люксембург 21:45 Литва _:_ Сербія
21:45 Україна _:_ Литва 21:45 Україна _:_ Португалія

Група С

Команда І П Н П З П О
1.  Німеччина 5 4 0 1 17 6 12
2.  Пн.Ірландія 5 4 0 1 7 4 12
3.  Нідерланди 4 3 0 1 14 5 9
4.  Білорусь 5 1 0 4 3 10 3
5.  Естонія 5 0 0 5 2 18 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нідерланди 4:0 Білорусь 21:45 Нідерланди 2:3 Німеччина
21:45 Пн.Ірландія 2:0 Естонія 21:45 Пн.Ірландія 2:1 Білорусь
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
21:45 Естонія 1:2 Пн.Ірландія 21:45 Білорусь 0:1 Пн.Ірландія
21:45 Білорусь 0:2 Німеччина 21:45 Німеччина 8:0 Естонія
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Німеччина 2:4 Нідерланди 21:45 Пн.Ірландія 0:2 Німеччина
21:45 Естонія 1:2 Білорусь 21:45 Естонія 0:4 Нідерланди
7 тур. 10.10 8 тур. 13.10
21:45 Білорусь _:_ Естонія 19.00 Білорусь _:_ Нідерланди
21:45 Нідерланди _:_ Пн,Ірландія 21:45 Естонія _:_ Німеччина

Група D

Команда І П Н П З П О
1.  Ірландія 5 3 2 0 6 2 11
2.  Данія 5 2 3 0 15 5 9
3.  Швейцарія 4 2 2 0 10 4 8
4.  Грузія 5 1 1 3 4 8 4
5.  Гібралтар 5 0 0 5 0 16 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузія 0:2 Швейцарія 21:45 Ірландія 1:0 Грузія
19:00 Гібралтар 0:1 Ірландія 21:45 Швейцарія 3:3 Данія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
19:00 Грузія 3:0 Гібралтар 21:45 Ірландія 2:0 Гібралтар
21:45 Данія 1:1 Ірландія 21:45 Данія 5:1 Грузія
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Гібралтар 0:6 Данія 19:00 Грузія 0:0 Данія
21:45 Ірландія 1:1 Швейцарія 19:00 Швейцарія 4:0 Гібралтар
7 тур. 12.10 8 тур. 15.10
16:00 Грузія _:_ Ірландія 21:45 Гібралтар _:_ Грузія
19:00 Данія _:_ Швейцарія 21:45 Швейцарія _:_ Ірландія

Група E

Команда І П Н П З П О
1.  Хорватія 5 3 1 1 10 5 10
2.  Словаччина 5 3 0 2 9 7 9
3.  Угорщина 5 3 0 2 7 6 9
4.  Вельс 4 2 0 2 4 4 6
5.  Азербайджан 5 0 1 4 5 13 1

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватія 2:1 Азербайджан 16:00 Вельс 1:0 Словаччина
21:45 Словаччина 2:0 Угорщина 19:00 Угорщина 2:1 Хорватія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Хорватія 2:1 Вельс 19:00 Азербайджан 1:5 Словаччина
19:00 Азербайджан 1:3 Угорщина 21:45 Угорщина 1:0 Вельс
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Словаччина 0:4 Хорватія 19:00 Азербайджан 1:1 Хорватія
21:45 Вельс 2:1 Азербайджан 21:45 Угорщина 1:2 Словаччина
7 тур. 10.10 8 тур.13.10
21:45 Хорватія _:_ Угорщина 19:00 Угорщина _:_ Азербайджан
21:45 Словаччина _:_ Вельс 21:45 Вельс _:_ Хорватія

Група F

Команда І П Н П З П О
1.  Іспанія 6 6 0 0 17 3 18
2.  Швеція 6 3 2 1 13 8 11
3.  Румунія 6 3 1 2 13 7 10
4.  Норвегія 6 2 3 1 11 8 9
5.  Мальта 6 1 0 5 2 13 3
6.  Фарерські о-ви 6 0 0 6 3 20 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта 2:1 Фарери 21:45 Мальта 0:2 Іспанія
19:00 Швеція 2:1 Румунія 21:45 Норвегія 3:3 Швеція
21:45 Іспанія 2:1 Норвегія 21:45 Румунія 4:1 Фарери
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Норвегія 2:2 Румунія 21:45 Іспанія 3:0 Швеція
21:45 Фарери 1:4 Іспанія 21:45 Мальта 0:4 Румунія
21:45 Швеція 3:0 Мальта 21:45 Фарери 0:2 Норвегія
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Норвегія 2:0 Мальта 16:00 Румунія 1:0 Мальта
21:45 Румунія 1:2 Іспанія 19:00 Іспанія 4:0 Фарери
21:45 Фарери 0:4 Швеція 21:45 Швеція 1:1 Норвегія
7 тур. 12.10 8 тур. 15.10
19:00 Фарери _:_ Румунія 21:45 Румунія _:_ Норвегія
21:45 Мальта _:_ Швеція 21:45 Фарери _:_ Мальта
21:45 Норвегія _:_ Іспанія 21:45 Швеція _:_ Іспанія

Група G

Команда І П Н П З П О
1.   Польща 6 4 1 1 8 2 13
2.   Словенія 6 3 2 1 12 5 11
3.   Австрія 6 3 1 2 13 6 10
4.   Македонія 6 2 2 2 8 8 8
5.  Ізраїль 6 2 2 2 11 11 8
6.   Латвія 6 0 0 6 1 21 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрія 0:1 Польща 19:00 Ізраїль 4:2 Австрія
21:45 Ізраїль 1:1 Словенія 21:45 Польща 2:0 Латвія
21:45 Македонія 3:1 Латвія 21:45 Словенія 1:1 Македонія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
 21:45  Австрія 1:0  Словенія  21:45  Латвія 0:5  Словенія
 21:45  Латвія 0:3  Ізраїль  21:45  Польща 4:0  Ізраїль
 21:45  Македонія 0:1  Польща  21:45  Македонія 1:4  Австрія
5 тур. 5.09 6 тур. 9.09
21:45 Ізраїль 1:1 Македонія 21:45 Латвія 0:2 Македонія
5 тур. 6.09 21:45 Польща 0:0 Австрія
21:45 Австрія 6:0 Латвія 21:45 Словенія 3:2 Ізраїль
21:45 Словенія 2:0 Польща   8 тур. 13.10
    7 тур. 10.10  21:45  Словенія  _:_  Австрія
 21:45  Австрія  _:_  Ізраїль  21:45  Польща  _:_  Македонія
 21:45  Латвія  _:_  Польща     8 тур. 13.10
 21:45  Македонія  _:_  Словенія  21:45  Ізраїль  _:_  Латвія

Група H

Команда І П Н П З П О
1.   Туреччина 6 5 0 1 14 2 15
2.   Франція 6 5 0 1 19 4 15
3.   Ісландія 6 4 0 2 10 9 12
4.   Албанія 6 3 0 3 10 9 9
5.   Молдова 6 1 0 5 2 17 3
6.   Андорра 6 0 0 6 0 14 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албанія 0:2 Туреччина 19:00 Туреччина 4:0 Молдова
21:45 Андорра 0:2 Ісландія 21:45 Андорра 0:3 Албанія
21:45 Молдова 1:4 Франція 21:45 Франція 4:0 Ісландія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Ісландія 1:0 Албанія 21:45 Албанія 2:0 Молдова
19:00 Молдова 1:0 Андорра 21:45 Андорра 0:4 Франція
21:45 Туреччина 2:0 Франція 21:45 Ісландія 2:1 Туреччина
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Ісландія 3:0 Молдова 21:45 Албанія 4:2 Ісландія
21:45 Туреччина 1:0 Андорра 21:45 Молдова 0:4 Туреччина
21:45 Франція 4:1 Албанія 21:45 Франція 3:0 Андорра
7 тур. 11.10 8 тур. 14.10
21:45 Ісландія _:_ Франція 21:45 Ісландія _:_ Андорра
21:45 Андорра _:_ Молдова 21:45 Молдова _:_ Албанія
21:45 Туреччина _:_ Албанія 21:45 Франція _:_ Туреччина

Група I

Команда І П Н П З П О
1.   Бельгія 6 6 0 0 19 1 18
2.   Росія 6 5 0 1 18 4 15
3.   Казахстан 6 2 1 3 8 9 7
4.   Кіпр 6 2 1 3 11 6 7
5.   Шотландія 6 2 0 4 5 13 6
6.   Сан-Марино 6 0 0 6 0 28 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан 3:0 Шотландія 16:00 Казахстан 0:4 Росія
19:00 Кіпр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландія
21:45 Бельгія 3:1 Росія 21:45 Кіпр 0:2 Бельгія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Росія 9:0 Сан-Марино 17:00 Казахстан 4:0 Сан-Марино
21:45 Бельгія 3:0 Казахстан 21:45 Бельгія 3:0 Шотландія
21:45 Шотландія 2:1 Кіпр 21:45 Росія 1:0 Кіпр
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Кіпр 1:1 Казахстан 21:45 Росія 1:0 Казахстан
21:45 Сан-Марино 0:4 Бельгія 21:45 Сан-Марино 0:4 Кіпр
21:45 Шотландія 1:2 Росія 21:45 Шотландія 0:4 Бельгія
7 тур. 10.10 8 тур. 13.10
17:00 Казахстан _:_ Кіпр 16:00 Казахстан _:_ Бельгія
21:45 Бельгія _:_ Сан-Марино 19:00 Кіпр _:_ Росія
21:45 Росія _:_ Шотландія 19:00 Шотландія _:_ Сан-Марино

Група J

Команда І П Н П З П О
1.   Італія 6 6 0 0 18 3 18
2.   Фінляндія 6 4 0 2 8 4 12
3.   Вірменія 6 3 0 3 12 11 9
4.   Боснія і Герцеговина 6 2 1 3 12 11 7
5.   Греція 6 1 2 3 7 10 5
6.   Ліхтенштейн 6 0 1 5 1 19 1

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Італія 2:0 Фінляндія 19:00 Вірменія 0:2 Фінляндія
21:45 Боснія і Герцеговина 2:1 Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:2 Греція
21:45 Ліхтенштейн 0:2 Греція 21:45 Італія 6:0 Ліхтенштейн
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Вірменія 3:0 Ліхтенштейн 21:45 Греція 2:3 Вірменія
19:00 Фінляндія 2:0 Боснія і Герцеговина 21:45 Італія 2:1 Боснія і Герцеговина
21:45 Греція 0:3 Італія 21:45 Ліхтенштейн 0:2 Фінляндія
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
19:00 Вірменія 1:3  Італія 19:00  Вірменія 4:2  Боснія і Герцеговина
21:45 Боснія і Герцеговина 5:0  Ліхтенштейн 21:45  Греція 1:1  Ліхтенштейн
21:45 Фінляндія 1:0  Греція 21:45  Фінляндія 1:2  Італія
7 тур. 12.10 8 тур. 15.10
19:00 Боснія і Герцеговина _:_  Фінляндія 21:45  Греція _:_ Боснія і Герцеговина
21:45  Італія _:_  Греція 21:45  Ліхтенштейн _:_ Італія
21:45  Ліхтенштейн _:_  Вірменія 21:45  Фінляндія _:_ Вірменія

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.

Фото: Getty Images

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