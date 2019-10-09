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Факти / Спорт

Зінченко розповів, чому втратив місце в основі Манчестер Сіті

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко не переймається, що в останніх матчах Сіті не потрапляє до основного складу.

Александр Зинченко

Футболіст збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко нічого страшного не бачить в тому, що не потрапляє в останніх матчах містян до стартової одинадцятки.

— Це футбол. Це вибір тренера. Ми всі професіонали і повинні бути готові до цього. Головне продовжувати працювати у тому ж дусі, – сказав Зінченко.

В останньому матчі восьмого туру АПЛ проти Вулвергемптону Зінченко з’явився на полі одразу після перерви, а підопічні Гвардіоли сенсаційно програли вовкам 2:0. У нинішньому сезоні українець зіграв у семи матчах за Сіті.

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До речі, Факти ICTV підготували анонс матчу Україна – Литва у відборі до Євро-2020.

Фото: Dreamstime

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