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Факти / Спорт

Усик — Візерспун: букмекери назвали фаворита бою

Українець Олександр Усик вийде на ринг проти американця Чазза Візерспуна в ніч з 12 на 13 жовтня у Чикаго.

Усик Уизерспун

Букмекери активно приймають ставки на бій між українцем Олександром Усиком та американцем Чаззом Візерспуном, який відбудеться в ніч з 12 на 13 жовтня на Wintrust Arena у Чикаго.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є український боксер.

Читайте: Де дивитися бій Усик — Візерспун

Ставки на перемогу Усика приймають з коефіцієнтом 1,01. Тоді як успіх американця Візерспуна оцінюється котируванням 15,0. А нічийний результат зустрічі – 34,0.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Орієнтовний початок о 4.30 13 жовтня за київським часом.

ФотоDAZN USA

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