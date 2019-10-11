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Факти / Спорт

Без Шахова, але з Міколенком: заявка збірної України на матч з Литвою

Стала відома заявка збірної України на матч проти Литви в кваліфікації Євро-2020.

Сборная Украины

До списку футболістів, які можуть зіграти у матчі Україна – Литва не потрапив півзахисник італійського Лечче Євген Шахов.

Водночас, є ймовірність появи захисника Динамо Віталія Міколенка, який раніше отримав мікроушкодження на тренуванні.

Заявка збірної України:

  • Воротарі: Юрій Паньків, Андрій Пятов, Андрій Лунін
  • Захисники: Едуард Соболь, Ігор Пластун, Сергій Кривцов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Сергій Болбат, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв
  • Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Євген Коноплянка, Марлос, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко
  • Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораес.

Матч сьомого туру відбору до Євро-2020 Україна – Литва відбудеться 11 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

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Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Литва.

Фото: УАФ

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