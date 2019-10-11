Стала відома заявка збірної України на матч проти Литви в кваліфікації Євро-2020.
До списку футболістів, які можуть зіграти у матчі Україна – Литва не потрапив півзахисник італійського Лечче Євген Шахов.
Водночас, є ймовірність появи захисника Динамо Віталія Міколенка, який раніше отримав мікроушкодження на тренуванні.
Заявка збірної України:
- Воротарі: Юрій Паньків, Андрій Пятов, Андрій Лунін
- Захисники: Едуард Соболь, Ігор Пластун, Сергій Кривцов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Сергій Болбат, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв
- Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Євген Коноплянка, Марлос, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко
- Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораес.
Матч сьомого туру відбору до Євро-2020 Україна – Литва відбудеться 11 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.
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Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Литва.
Фото: УАФ