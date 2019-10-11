Стала відома заявка збірної України на матч проти Литви в кваліфікації Євро-2020.

До списку футболістів, які можуть зіграти у матчі Україна – Литва не потрапив півзахисник італійського Лечче Євген Шахов.

Водночас, є ймовірність появи захисника Динамо Віталія Міколенка, який раніше отримав мікроушкодження на тренуванні.

Заявка збірної України:

Воротарі: Юрій Паньків, Андрій Пятов, Андрій Лунін

Юрій Паньків, Андрій Пятов, Андрій Лунін Захисники: Едуард Соболь, Ігор Пластун, Сергій Кривцов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Сергій Болбат, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв

Едуард Соболь, Ігор Пластун, Сергій Кривцов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Сергій Болбат, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Євген Коноплянка, Марлос, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко

Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Євген Коноплянка, Марлос, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораес.

Матч сьомого туру відбору до Євро-2020 Україна – Литва відбудеться 11 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Читайте: Україна — Литва: прогноз букмекерів на матч

Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Литва.

Фото: УАФ