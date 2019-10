Чемпіон світу за версіями IBF і WBC у напівсередній вазі Еррол Спенс (25-0, 21 КО) потрапив у серйозну ДТП.

Авто з 29-річним спортсменом декілька разів перекинулося на дорозі, в результаті чого Спенс отримав серйозні травми.

Після госпіталізації лікарі визначили його стан як важкий. Зазначається, що під час аварії Спенс був пристебнутий паском безпеки.

17 березня боксер провів свій минулий бій, здобувши впевнену перемогу над Майкі Гарсією.

#BREAKING Exclusive video from a nearby security camera shows the crash that injured Championship Boxer Errol Spence Jr when he lost control of his Ferrari and it rolled multiple times ejecting him. Fortunately he survived and expected to be ok pic.twitter.com/2Z1xh9DDiA

— J.D. Miles (@jdmiles11) October 10, 2019