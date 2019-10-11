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Боксер Еррол Спенс у важкому стані після ДТП – момент аварії

Боксера Еррола Спенса госпіталізовано у важкому стані після моторошної аварії.

Боксер Еррол Спенс у важкому стані після ДТП – момент аварії

Чемпіон світу за версіями IBF і WBC у напівсередній вазі Еррол Спенс (25-0, 21 КО) потрапив у серйозну ДТП.

Авто з 29-річним спортсменом декілька разів перекинулося на дорозі, в результаті чого Спенс отримав серйозні травми.

Після госпіталізації лікарі визначили його стан як важкий. Зазначається, що під час аварії Спенс був пристебнутий паском безпеки.

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17 березня боксер провів свій минулий бій, здобувши впевнену перемогу над Майкі Гарсією.

Нагадаємо, український боксер Денис Берінчик потрапив у ДТП, коли повертався до Києва з тренувального табору.

Фото: alairelibrecl

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