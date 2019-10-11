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Буде грандіозне шоу: Усик про поєдинок з Чаззом Візерспуном

Український боксер Олександр Усик пообіцяв глядачам грандіозне шоу під час поєдинку з Чаззом Візерспуном 12 жовтня.

пресс-конференция Усика и Чазза Уизерспуна

Олександр Усик під час прес-конференції з американським боксером Чаззом Візерспуном подякував своїй команді і запросив усіх на поєдинок у суботу.

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Також українець пообіцяв глядачам грандіозне шоу.

– Хочу подякувати своїй команді за те, що вона дуже швидко відреагувала на те, що сталося. Це найкраща команда в світі, і я їх дуже сильно люблю. Хочу сказати спасибі друзям, які тут. І вам всім хочу сказати спасибі, приходьте в суботу, тому що буде грандіозне шоу. І хочу подякувати моєму опоненту за те, що він погодився зі мною боксувати. Побачимося в суботу, – сказав Усик.

Буде грандіозне шоу: Усик про поєдинок з Чаззом Візерспуном / 3 фотографии

Нагадаємо, бій Усик – Візерспун відбудеться в ніч з 12 на 13 жовтня на Wintrust Arena в Чикаго.

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