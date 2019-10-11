Українець Олександр Усик вийде на ринг проти американця Чазза Візерспуна в ніч з 12 на 13 жовтня у Чикаго.
Букмекери активно приймають ставки на бій між українцем Олександром Усиком та американцем Чаззом Візерспуном, який відбудеться в ніч з 12 на 13 жовтня на Wintrust Arena у Чикаго.
На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є український боксер.
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Ставки на перемогу Усика приймають з коефіцієнтом 1,01. Тоді як успіх американця Візерспуна оцінюється котируванням 15,0. А нічийний результат зустрічі – 34,0.
Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Орієнтовний початок о 4.30 13 жовтня за київським часом.
Фото: DAZN USA
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