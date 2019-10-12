Пряму трансляцію бою між українським боксером Олександром Усиком та американцем Чаззом Візерспуном вітчизняні любителі боксу можуть подивитися на телеканалі Інтер в ніч з 12 на 13 жовтня о 4.30.

Бій Усик — Візерспун відбудеться в ніч з 12 на 13 жовтня в Чикаго. Бій пройде на Wintrust Arena.

Підтримати українського боксера можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Інтер, яка розпочнеться о 4.30.

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Також поєдинок в Чикаго покаже російський Первый канал, британський телеканал Sky Sports і стримінгова платформа DAZN.

Також текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик – Візерспун можна буде подивитися на Факти ICTV.