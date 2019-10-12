Чазз Візерспун важчий за Олександра Усика більше ніж на десять кілограмів.
Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) і його суперник у суперважкій вазі Чазз Візерспун (38-3, 29 КО) провели процедуру зважування.
Українець виявився значно легшим за американця – на вагах він показав 97,5 кг. Показник Візерспуна на вагах – 109,8 кг.
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Бій Усик – Візерспун відбудеться на Wintrust Arena у Чикаго 12 жовтня. Як відомо, для українця він стане дебютним у суперважкій вазі.
До слова, Факти ICTV писали, де і коли дивитися бій Усик — Візерспун в Україні.
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