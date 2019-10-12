PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Церемонія зважування: Візерспун набагато важчий за Усика

Чазз Візерспун важчий за Олександра Усика більше ніж на десять кілограмів.

Церемонія зважування: Візерспун набагато важчий за Усика

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) і його суперник у суперважкій вазі Чазз Візерспун (38-3, 29 КО) провели процедуру зважування.

Українець виявився значно легшим за американця – на вагах він показав 97,5 кг. Показник Візерспуна на вагах – 109,8 кг.

Читайте: Усик — Візерспун: букмекери назвали фаворита бою

Бій Усик – Візерспун відбудеться на Wintrust Arena у Чикаго 12 жовтня. Як відомо, для українця він стане дебютним у суперважкій вазі.

До слова, Факти ICTV писали, де і коли дивитися бій Усик — Візерспун в Україні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка