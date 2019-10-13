Гран-прі Японії Формули-1 стартував вранці 13 жовтня, де переможцем кваліфікації став німець Себастьян Феттель (Феррарі).

Німець Себастьян Феттель, який виступає за команду Феррарі, показав найкращий час у кваліфікації Гран-прі Японії – 17-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин Формула-1.

Найкраще коло 32-річний пілот проїхав за 1 хвилину 27,064 секунди. В цьому сезоні він виграв другий поул.

Слідом за Феттелем стартуватиме його напарник по команді Шарль Леклер. Далі розташувалися пілоти Мерседеса – Валттері Боттас і Льюїс Гемілтон.

За ними пілоти Red Bull – Макс Ферстаппен і Александер Албон.

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Головна гонка Гран-прі Японії відбудеться 13 жовтня.

Нагадаємо, переможцем Гран-прі Німеччини став пілот Red Bull Макс Ферстаппен.