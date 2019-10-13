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Факти / Спорт

Коли півзахисник Манчестер Юнайтед Матич може перейти в Інтер

Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матич може перейти в Інтер вже у січні.

Коли півзахисник Манчестер Юнайтед Матич може перейти в Інтер

Вже у січні в Інтер може перейти півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матич.

Відзначається, що у трансфері серба зацікавлений головний тренер Нерадзуррі Антоніо Конте. Серб вже грав під керівництвом Антоніо Конте у сезоні 2016/17.

Крім того, Інтер спробує домовитися про трансфер за символічну суму.

Читайте: Де дивитися Україна — Португалія

У нинішньому сезоні 31-річний півзахисник зіграв п’ять матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Контракт Матича з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2020-го року.

До речі, Криштіану Роналду відвідав одну з туринських церков перед матчем Серії А проти міланського Інтера.

Джерело: Nicolò Schira

Фото: Dreamstime

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