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Факти / Спорт

Україна — Португалія: прогноз букмекерів на матч

Букмекери дали прогноз на матч Україна – Португалія у восьмому турі відбору до Євро-2020.

Украина Португалия

Збірна України у понеділок, 14 жовтня, проведе сьомий матч у відборі на Євро-2020 у групі В, в якому синьо-жовті вдома на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти збірної Португалії.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Фернанду Сантуша. На перемогу збірної Португалії приймають ставки з коефіцієнтом 2.01. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 3.85. Нічийний результат зустрічі — 3.40.

Читайте: Де дивитися Україна — Португалія

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Україна — Португалія. Початок о 21:45.

Фото: Dreamstime

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