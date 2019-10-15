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Факти / Спорт

Роналду – найкращий гравець матчу Україна – Португалія за версією WhoScored

Капітан збірної Португалії Криштіану Роналду визнаний найкращим гравцем матчу Україна – Португалія.

Криштиану Роналду

Найкращим гравцем восьмого туру відбору до Євро-2020 у матчі Україна – Португалія, за версією WhoScored, став форвард селесао Криштіану Роналду.

Зірковий форвард португальців отримав оцінку 8,6. У другому таймі матчу він реалізував пенальті у ворота Андрія Пятова.

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Найкращим футболістом у складі збірної України став голкіпер Андрій Пятов. 35-річний страж воріт удостоївся оцінки 8,5 від порталу. З польових гравців у синьо-жовтих найкращим був Роман Яремчук (7,6), який став автором першого голу у матчі.

Нагадаємо, перемога над Португалією дозволила Україні достроково вийти на Євро-2020 з першої сходинки у групі В.

Фото: Dreamstime

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