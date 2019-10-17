В Ірпені та Хмельницькому відкрили дві соціально-спортивні школи фонду мадридського Реала.

Фонд мадридського Реала та громадська організація Епіцентр – дітям 15-16 жовтня відкрили дві соціально-спортивні школи Фонду в Україні – у м. Ірпінь (Київська область) та кількох населених пунктах на Хмельниччині.

У школах займатимуть 355 хлопчиків та дівчаток віком від 6 до 17 років з соціально незахищених родин (сироти, напівсироти, діти з багатодітних сімей, діти з ризиком маргінального стану через важкі сімейні обставини).

Спортивна інфраструктура шкіл, на базі яких працювати фонд Реала, була відновлена та побудована за кошти фінансового партнера проекту – компанії Епіцентр К.















Макелеле та Баутрагеньо відкрили в Україні дві школи мадридського Реала / 4 фотографии

Окрім тренувань з футболу та баскетболу, учні школи Фонду Реал Мадрид мають можливість поглиблювати шкільне навчання, вивчати іноземні мови, відвідувати музеї, театри, кінотеатри, лекції та екскурсії.

Навчання у школі є безкоштовним. Вихованці школи забезпечені харчуванням, спортивним інвентарем та формою.

У відкритті школи взяли участь легенда Реала та директор з інституціональних зв’язків вершкових Еміліо Бутрагеньо, колишні футболісти Реала Клод Макелеле, Едвін Конго та Хосе Еміліо Амавіска. А також ветерани українського футболу Олег Протасов, Владислав Ващук, В’ячеслав Шевчук, Ігор Беланов, Богдан Шершун та президент УАФ Андрій Павелко.

Факти ICTV поцікавилися в Еміліо Баутрагеньо, чи може у майбутньому дитина з такої соціально-спортивної школи приєднатися до складу мадридського Реала.

— В першу чергу, ми повинні пам’ятати, що соціально-спортивна школа має соціальне спрямування. Спорт – це просто запорука того, що дитина буде формуватися у цінностях, які цінуються у спорті. Все можливо. Те, в яких спосіб проходить відбір майбутніх футболістів – це не лише їх технічні навички, як майбутніх гравців, але ми також звертаємо увагу на багато інших чинників в соціально-спортивних школах.

Нашою метою є, щоб кожна дитина насолоджувалася тим часом, який вона проводить у стінах цього закладу і щоб вона формувалася, як майбутня гідна особистість неважливо якої професії, – сказав Еміліо Баутрагеньо.











Макелеле та Баутрагеньо відкрили в Україні дві школи мадридського Реала / 3 фотографии

Фонд Реал Мадрид – це організація, що запроваджує соціальну діяльність Реал Мадрид у всьому світі. На сьогодні працює таких 900 соціально-спортивних проектів. В Україні перша школа Фонду Реал Мадрид та ГО Епіцентр — дітям відкрилася 4 жовтня 2018 року в Тернополі. В ній займаються майже 200 дітей.

До речі, президент УАФ Андрій Павелко розповів про продовження співпраці з Андрієм Шевченком та про плани на Євро-2020.

Фото: Факти ICTV