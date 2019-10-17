Переможець Ліги чемпіонів та срібний призер чемпіонату світу з футболу 2006 року Клод Макелеле в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про враження від гри збірної України, свого улюбленого українського футболіста та роботу в Челсі.

Факти ICTV пропонують вашій увазі ексклюзивному інтерв’ю з екс-футболістом Реала та Челсі Клодом Макелеле, який взяв участь у відкритті школи фонду мадридського Реала в Ірпені та Хмельницькому.

Макелеле відомий своїми виступами за мадридський Реал, з яким виграв Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА, а також грою за лондонський Челсі та французький ПСЖ. Разом зі збірною Франції Клод у фіналі ЧС-2006 року поступився Італії та став срібним призером Мундіалю.

В інтерв’ю сайту Факти ICTV Клод розповів про враження від матчу Україна – Португалія та гри команди Шевченка, про свого улюбленого українського футболіста та роботу в Челсі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Claude Makélélé (@makeleleofficial) 2 Сер 2019 р. о 9:06 PDT

— Ви були на матчі між Україною та Португалією. Що можете сказати про гру?

— Це річ, яка залежить від багатьох факторів. Давно вже я не бачив такої гри у виконанні збірної України. Шевченко – мій хороший товариш, ми з ним чимало спілкувалися, у нас було спільне проведення часу і я мав можливість з ним поговорити. Я знаю, що Андрій дуже добре орієнтується у футболі і зумів, наприклад, поєднати в одній грі старше та молоде покоління – це дуже класний спосіб вдихнути у футбольну гру життя.

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— Як вам гра команди Шевченка, та чи були здивовані перемогою українців?

— Я думаю, що багато українців були здивовані результатом матчу Україна – Португалія. Однак мене це здивувало не надто сильно. Я завжди знав, що в Україні є дуже хороші футболісти.

Я думаю, що це було дуже розумне рішення: взяти трішки італійської методики та техніки. Коли чимало українських гравців грають в інших футбольних клубах – вони набираються там досвіду, привозять його з собою і потім демонструють у своїй роботі, а ми бачимо результати. Я дуже радію та розділяю емоції радості всіх фанатів української збірної.

— Чи був якийсь гравець, який вас особливо вразив на полі у матчі?

— Лише один. Я його знаю ще з Бельгії. Раніше він грав за Генк, тепер він представляє Аталанту – це Руслан Маліновський. Я думаю, що це особливий гравець для національної збірної.

Його поведінка на полі та особистий підхід до того, що там відбувається, його техніка, гра. Всі, хто розуміється у футболі, це бачать. Коли команда грає, поєднуючи особистісний підхід, розум та якість – це робота всієї команди, але завжди є гравці, які себе проявляють. Гадаю, у Маліновського хороше майбутнє!

— Чи хотіли б ви, щоб Україна зіграла з Францією на Євро-2020, та які шанси у команди Шевченка?

— В України немає шансів (сміється).

У футболі все можливо.

Насправді Франція – дуже сильний суперник, в них працює ця методика, що поки гравці старшого покоління закінчують кар’єру, йде формація молодого покоління, які виходять на поле вже дуже підготовленими. Якщо Україна гратиме з Францією – це означатиме, що вона дійшла до півфіналу чи чвертьфіналу, це просто шалений успіх.

— Челсі зараз переживає непрості часи. Чи спілкуєтесь з гравцями про ситуацію, яка склалася?

— Наразі я продовжую працювати в Челсі та спілкуюся з Шевченком та іншими своїми одноклубниками. Ми розвиваємо один проект в Челсі, коли гравець-ветеран повертається в клуб та допомагає його розвивати зсередини своїми зауваженнями.

Ми повернулися в Челсі, щоб принести наші цінності, в яких формувалися ми – виховання та навчання для того молодого покоління, яке в майбутньому буде гравцями Челсі. Я думаю, що це дуже хороша практика, дуже гідно, коли колишній гравець повертається в клуб для того, щоб віддати щось, поділитися чимось. Адже був час, коли він все це отримував від клубу.

Марія Степанюк