Пряму трансляцію бою між українським чемпіоном WBC Олександром Гвоздиком та російським чемпіоном за версією IBF Артуром Бетербієвим вітчизняні любителі боксу можуть подивитися на телеканалі Інтер в ніч з 18 на 19 жовтня о 5.00.
Бій Гвоздик — Бетербієв відбудеться в ніч з 18 на 19 жовтня у Філадельфії. Бій пройде у The Liacouras Center.
Підтримати українського чемпіона за версією WBC можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Інтер, яка розпочнеться о 5.00.
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Також поєдинок в Філадельфії покаже російський Первый канал та американський ESPN.
Також текстову онлайн-трансляцію поєдинку Гвоздик – Бетербієв можна буде подивитися на Факти ICTV.
Фото: Boxing Scene
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