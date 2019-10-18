Пряму трансляцію бою між українським чемпіоном WBC Олександром Гвоздиком та російським чемпіоном за версією IBF Артуром Бетербієвим вітчизняні любителі боксу можуть подивитися на телеканалі Інтер в ніч з 18 на 19 жовтня о 5.00.

Бій Гвоздик — Бетербієв відбудеться в ніч з 18 на 19 жовтня у Філадельфії. Бій пройде у The Liacouras Center.

Підтримати українського чемпіона за версією WBC можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Інтер, яка розпочнеться о 5.00.

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Також поєдинок в Філадельфії покаже російський Первый канал та американський ESPN.

Також текстову онлайн-трансляцію поєдинку Гвоздик – Бетербієв можна буде подивитися на Факти ICTV.

Фото: Boxing Scene