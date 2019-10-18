Українець Олександр Гвоздик вийде на ринг проти росіянина Артура Бетербієва в ніч з 18 на 19 жовтня у Філадельфії.

Букмекери активно приймають ставки на бій між українським чемпіоном за версією WBC Олександром Гвоздиком та володарем поясу IBF, росіянином Артуром Бетербієвим, який відбудеться в ніч з 18 на 19 жовтня у The Liacouras Center у Філадельфії.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер.

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Ставки на перемогу Гвоздика приймають з коефіцієнтом 1,87. Тоді як успіх росіянина Бетербієва оцінюється котируванням 1,94. А нічийний результат зустрічі – 19,0.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Орієнтовний початок о 5.00 19 жовтня за київським часом.

Фото: Boxing Scene