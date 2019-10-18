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КОНМЕБОЛ презентував логотип Копа Америка-2020

Оскільки турнір пройде в Аргентині і Колумбії, саме кольори цих країн було використано на емблемі турніру.

Логотип Копа Америка 2020

В основі логотипу Копа Америка-2020 зображений сам трофей, а також присутні елементи кольорів країн, які приймають турнір – Колумбії та Аргентини та елементи фанатської спільноти, сонця та зеленого поля.

— Дизайн логотипу запрошує вас разом відсвяткувати та насолодитися футбольною вечіркою. Мета цьогорічного турніру донести магію південноамериканського футболу до всіх шанувальників континенту, – каже директор змагань національних збірних КОНМЕБОЛ Уго Фігуередо.

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Турнір стартує 12 червня 2020 року. Фінал відбудеться 12 липня, як і чемпіонат Європи 2020 року.

Нагадаємо, на Копа Америка-2019 Бразилія обіграла Перу і вперше за 12 років виграла турнір.

Джерело: CONMEBOL

ФотоCopa América

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