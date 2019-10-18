В мережу потрапили фото офіційного м’яча, яким гратимуть команди-учасниці чемпіонату Європи 2020 року.

За місяць до офіційної презентації м’яча Євро-2020 на медіапорталі Footy Headlines вже з’явилися його фото.

М’яч отримав назву Uniforia та виготовлений компанією Adidas. Він виготовлений з тих же матеріалів, що і м’яч Telstar, яким грали на чемпіонаті світу 2018 року.

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М’яч Adidas Uniforia Euro 2020 білого кольору з чорними елементами у вигляді мазку пензля. Також на цьому присутні смуги неонового синього, жовтого та рожевого відтінків. Логотипи на м’ячі виконані у чорним кольорі.



























У мережу злили фото м’яча Євро-2020 / 7 фотографий

Uniforia – це неологізм, який поєднує в собі слова універсальний та ейфорія – відповідна назва для турніру.

Ціна на офіційний м’яч турніру не зазнала змін у порівнянні з попередніми турнірами. Все ті ж €150 ($165, £130, ₴4 тис.)

Нагадаємо, Україна достроково оформила вихід на Євро-2020, обігравши у Києві Португалію.

Джерело: Footy Headlines