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Шахтар — Динамо Загреб: анонс та прогноз матчу

У вівторок, 22 жовтня, у Харкові Шахтар зіграє з Динамо Загреб в раках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Шахтер Динамо Загреб

Донецький Шахтар 22 жовтня проведе третій матч в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Гірники зіграють у Харкові на ОСК Металіст проти загребського Динамо.

Після стартових двох турів обидві команди мають у своєму активі по 3 очки і є основними претендентами на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів з другого місця. Лідером квартету С є Манчестер Сіті, який має у своєму активі 6 пунктів.

Шахтар, як і його суперник, є лідером у своєму чемпіонаті. Шахтар в одинадцятому турі УПЛ розгромив Колос з рахунком 6:0, а Динамо в одинадцятому турі чемпіонату Хорватії обіграв на виїзді Горіцу (4:2).

Читайте: Де дивитися Шахтар — Динамо Загреб

До цього команди зустрічалися двічі в історії – у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів-2008/09, здобувши у двох матчах перемоги (2:0, 3:1).

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.74. Успіх динамівців оцінюють в 4.90. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо Загреб. Вона буде доступна у цій новині і розпочнеться зі стартовим свистком, який пролунає о 19.55.

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