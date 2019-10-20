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Факти / Спорт

Шахтар — Динамо Загреб: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Шахтар – Динамо Загреб у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Шахтер Динамо Загреб

Шахтар у вівторок, 22 жовтня, проведе матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому гірники на стадіоні ОСК Металіст у Харкові зіграють проти Динамо Загреб. Початок матчу о 19.55.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.74. Успіх динамівців оцінюють в 4.90. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

Читайте: Де дивитися Шахтар — Динамо Загреб

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Шахтар — Динамо Загреб на Фактах ICTV.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK, GNK Dinamo

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