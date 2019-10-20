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Факти / Спорт

Велогонщиця Ганна Соловей здобула бронзу чемпіонату Європи

Українська спортсменка Ганна Соловей здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи з велотреку у груповій гонці в Апелдорні.

Велогонщиця Ганна Соловей здобула бронзу чемпіонату Європи

Ганна Соловей посіла третє місце чемпіонату Європи з велотреку у груповій гонці, набравши 38 очок – 20 за коло переваги та 18 на проміжних фінішах.

Вона поступилася італійці Марії Джулії Конфалоньєрі (46) та білорусці Татьяні Шараковій (44).

До слова, два роки тому українська велосипедистка Яна Беломоіна перемогла на Кубку світу 2017 з маунтинбайку в олімпійській дисципліні крос-кантрі.

Джерело: НОК України

Фото: Федерація велоспорту України

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