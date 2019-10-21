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Факти / Спорт

Де дивитися Шахтар — Динамо Загреб

Пряму трансляцію матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Динамо Загреб покаже телеканал Футбол 1.

ОСК Металлист

У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Шахтар зіграє з Динамо Загреб. Матч пройде 22 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Початок матчу о 19.55.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Читайте: Шахтар — Динамо Загреб: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар — Динамо Загреб. Початок о 19:55.

Фото: Dreamstime

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