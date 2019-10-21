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Сербія готова заплатити Литві та Люксембургу, якщо ті відберуть очки у Португалії

Федерація футболу Сербії готова фінансово простимулювати суперників збірної Португалії у відборі на Євро-2020.

Украина Сербия

Федерація футболу Сербії заплатить по €500 тис. збірним Литві та Люксембургу, якщо команди зможуть відібрати очки у Португалії.

Наразі Сербія відстає на один пункт від Португалії у турнірній таблиці групи В, яка йду на другому місці після України. Обом командам ще належить зіграти по два матчі у відборі. Серби зустрінуться з Люксембургом та Україною, а португальці з Литвою та Люксембургом.

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Щоб вийти на Євро-2020 сербам потрібно не лише обіграти своїх суперників, але й чекати на осічку підопічних Сантуша.

Нагадаємо, УЄФА покарав збірну Сербії двома матчами без глядачів.

Джерело: Kurir

Фото: Dreamstime

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