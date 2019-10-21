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УЄФА покарав збірну Сербії двома матчами без глядачів

Збірна Сербії зіграє матч відбору до Євро-2020 проти Люксембургу без глядачів, а матч з Україною – під питанням.

Сборная Сербии

Дисциплінарна комісія УЄФА оштрафувала Федерацію футболу Сербії на два матчі без глядачів через недоліки в організації матчу проти Португалії у відборі на Євро-2020.

Зазначається, що орли гратимуть матч проти Люксембурга без глядачів.

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Покарання на матч проти України носить умовний характер. Рішення, чи зможуть відвідати сербські вболівальники зустріч своєї команди проти підопічних Шевченка, буде ухвалене після матчу з Люксембургом.

В УЄФА поки не уточнили, але Федерація футболу Сербії розраховує, що на матч проти Люксембурга їм дозволять пустити на трибуни дітей віком до 14 років.

До речі, букмекери дали прогноз на матч Шахтар – Динамо Загреб у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

ДжерелоKurir

Фото: Dreamstime

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