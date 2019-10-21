PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

ЗМІ дізналися, коли Реал звільнить Зідана

Головний тренер Реала Зінедін Зідан може покинути свій пост в разі поразки від Галатасарая у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Зинедин Зидан

В чемпіонаті Іспанії Реал йде другим у турнірній таблиці слідом за Барселоною, однак у Лізі чемпіонів справи вершкових кепські: нічия та поразка. Тому у випадку поразки від Галатасарая у третьому турі ЛЧ, Зінедіна Зідана звільнять.

Окрім результатів керівництво галактикос не влаштовує атмосфера в роздягальні команди, а також той факт, що довіра до Зідана з боку футболістів поступово слабшає.

Читайте: Шахтар — Динамо Загреб: анонс та прогноз матчу

В Реала вже є сформований лист з потенційними кандидатами на заміну Зізу, який очолюють Жозе Моурінью та Массіміліано Аллегрі. Обидва нині знаходяться без роботу. Португалець нещодавно відмовив французькому Ліону заявивши, що вже визначився з майбутнім працевлаштуванням.

Нагадаємо, мадридський Реал у матчі другого туру Ліги чемпіонів вирвав нічию у матчі з бельгійським Брюгге.

Джерело: Mundo Deportivo

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Эмилио Бутрагеньо
Макелеле та Бутрагеньйо відкрили в Україні дві школи мадридського Реала
Реал Гранада
Перестрілка на Бернабеу: Реал ефектно обіграв Гранаду у Ла Лізі
Марсело Гальярдо
Барселона знайшла заміну Вальверде в Аргентині — ЗМІ
Тибо Куртуа
Куртуа після заміни в матчі з Брюгге не зміг керувати автомобілем
Реал Брюгге
Реалу вдалося відігратися у матчі з Брюгге після заміни Куртуа
Андрей Лунин
Лунін потрапив у топ-40 кандидатів на нагороду Golden Boy 2019
Лео Месси
Мессі травмувався у матчі проти Вільярреала
ФК Барселона
Барселона показала найгірший старт сезону за 25 років
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка