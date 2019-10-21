Головний тренер Реала Зінедін Зідан може покинути свій пост в разі поразки від Галатасарая у груповому етапі Ліги чемпіонів.

В чемпіонаті Іспанії Реал йде другим у турнірній таблиці слідом за Барселоною, однак у Лізі чемпіонів справи вершкових кепські: нічия та поразка. Тому у випадку поразки від Галатасарая у третьому турі ЛЧ, Зінедіна Зідана звільнять.

Окрім результатів керівництво галактикос не влаштовує атмосфера в роздягальні команди, а також той факт, що довіра до Зідана з боку футболістів поступово слабшає.

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В Реала вже є сформований лист з потенційними кандидатами на заміну Зізу, який очолюють Жозе Моурінью та Массіміліано Аллегрі. Обидва нині знаходяться без роботу. Португалець нещодавно відмовив французькому Ліону заявивши, що вже визначився з майбутнім працевлаштуванням.

Нагадаємо, мадридський Реал у матчі другого туру Ліги чемпіонів вирвав нічию у матчі з бельгійським Брюгге.