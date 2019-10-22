Чинний володар Золотого м’яча Лука Модрич назвав чотирьох футболістів, яких вважає головними фаворитами у боротьбі за нагороду.

Хорватський півзахисник Реала та минулорічний володар найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі Лука Модрич не потрапив до списку з 30-ти номінантів на Золотий м’яч 2019.

Таке фіаско тріумфатора вперше за останні 26 років. Його попередником за нещастям був нідерландець Марко ван Бастен у 1993 році.

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Сам Модріч в інтерв’ю France Football розповів, кого вважає головними фаворитами на перемогу серед номінантів.

— Я думаю, що це буде складно, але особисто я виділю чотири імені: Криштіану Роналду, Ліонель Мессі, Вірджил ван Дейк та Мохаммед Салах. бажаю їм успіху, – сказав Модрич.

Церемонія нагородження золотого м’яча відбудеться 2 грудня.

До речі, голкіпер збірної України Андрій Лунін потрапив до десятки претендентів на приз Kopa Trophy.