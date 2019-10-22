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Суперниці Даяни Ястремської на WTA Elite Trophy

Друга ракетка України Даяна Ястремська кваліфікувалася на малий Підсумковий турнір WTA.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська змогла кваліфікуватися на малий Підсумковий турнір WTA (WTA Elite Trophy). Це стало можливим після відмови тенісисток, які перебували у рейтингу Чемпіонської гонки вище Даяни: Серени Вільямс, Йоханни Конти, Маркети Вондроушової, Анжелік Кербер, Аманди Анісімової та Слоан Стівенс.

За підсумками жеребкування Ястремська потрапила до групи А, де її суперницями стали нідерландка Кікі Бертенс та хорватка Донна Векич.

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Перший матч Ястремська проведе 23 жовтня проти Векич. Орієнтовний початок зустрічі 11.30.

Результати жеребкування

Група А

  • Кікі Бертенс
  • Даяна Ястремська
  • Донна Векич

Група В

  • Елісон Ріск
  • Кароліна Мухова
  • Софія Кенін

Група С

  • Чжен Сайсай
  • Петра Мартіч
  • Медісон Кіз

Група D

  • Аріна Соболенко
  • Еліза Мертенс
  • Марія Саккарі

Цікаво, що 19-річна Ястремська стане наймолодшою учасницею малого Підсумкового турніру WTA в історії. Раніше в 20-річному віці на малому Підсумковому виступали Медісон Кіз (2015) та Аріна Соболенко (2018).

За регламентом турніру, переможниці груп проходять до раунду плей-оф. WTA Elite Trophy пройде у китайському Чжухаї з 21 по 27 жовтня.

Раніше на турнірі у Пекіні Ястремська поступилася Бертенс у другому турі.

Фото: Getty Images

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