Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор назвав дату свого повернення в октагон.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор свій наступний бій проведе у Лас-Вегасі. Бій запланований на 18 січня 2020 року.

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Про це ірландець заявив на прес-конференції у Москві. Імені свого майбутнього опонента боєць не сказав.

— Я в чудовій фізичній формі. Погодив дату з UFC. Я знаю ім’я суперника, але краще запитайте у них. Мені наплювати, хто вийде проти мене. Через 12 тижнів у Вегасі відбудеться повернення МакГрегора, – заявив Конор.

Востаннє МакГрегор виходив в октагон у жовтні 2018 року на турнірі UFC 229, де поступився росіянину Хабібу Нурмагомедову. Через бійку, яку спричинили команди бійців, обидва спортсмени отримали тривалу дискваліфікацію.

Фото: Conor McGregor Official

Джерело: RT