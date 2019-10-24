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Факти / Спорт

Рамоса оштрафували на €1 млн за ухилення від сплати податків

Футболіст мадридського Реала Серхіо Рамос оштрафований на суму в €1 млн за ухилення від сплати податків у питанні про іміджеві права.

Серхио Рамос

Футболіст мадридського Реала та збірної Іспанії Серхіо Рамос отримав покарання за ухилення від сплати податків у період з 2012 по 2014 рік. Мова йде про доходи, які Рамос отримав від продажу іміджевих прав.

Гравця оштрафували на суму в €1 млн.

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Футболіст сплатив половину суми (€500 тис.), однак подав апеляцію на дане рішення, бажаючи довести свою невинність.

Раніше у несплаті податків звинувачувалися й інші футболісти: Криштіану Роналду, Хабі Алонсо, Неймар, Ліонель Мессі, Неймар, Гарет Бейл, Дієго Коста та інші.

До речі, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо Київ – Копенгаген у третьому турі групового етапу Ліги Європи.

ДжерелоEl Mundo

Фото: Getty Images

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