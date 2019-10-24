Футболіст мадридського Реала Серхіо Рамос оштрафований на суму в €1 млн за ухилення від сплати податків у питанні про іміджеві права.
Футболіст мадридського Реала та збірної Іспанії Серхіо Рамос отримав покарання за ухилення від сплати податків у період з 2012 по 2014 рік. Мова йде про доходи, які Рамос отримав від продажу іміджевих прав.
Гравця оштрафували на суму в €1 млн.
Читайте: ДНК Роналду співпала зі зразком, який знайшли на платті Майорги – The Sun
Футболіст сплатив половину суми (€500 тис.), однак подав апеляцію на дане рішення, бажаючи довести свою невинність.
Comunicado oficial pic.twitter.com/wwgVQ7tlWC
— Sergio Ramos (@SergioRamos) October 23, 2019
Раніше у несплаті податків звинувачувалися й інші футболісти: Криштіану Роналду, Хабі Алонсо, Неймар, Ліонель Мессі, Неймар, Гарет Бейл, Дієго Коста та інші.
До речі, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо Київ – Копенгаген у третьому турі групового етапу Ліги Європи.
Джерело: El Mundo