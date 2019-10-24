Союз європейських футбольних асоціацій покарав Францію за інцидент у матчі п’ятого туру кваліфікаційного відбору до Євро-2020.

Перед матчем п’ятого туру відбору до Євро-2020 між Францією та Албанією на стадіоні Стад де Франс у Ліоні заграв гімн Андорри.

Організатори спішно намагалися переключити трек на гімн Албанії, але виникла затримка. У підсумку, гра почалася пізніше, оскільки футболісти збірної Албанії відмовилися починати гру, поки не прозвучить правильний гімн.

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За такий конфуз організатори принесли вибачилися, але знову сплутали країни. Замість Албанії вони перепросили у Вірменії.

Після того, що сталося, офіційні вибачення принесли президент Франції Еммануель Макрон та головний тренер збірної Дідьє Дешам.

Штраф Франції був виписаний на €20 тис. за помилку з гімном і за затримку початку гри. Сама зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 4:1.

Джерело: RFI