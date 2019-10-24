PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

УЄФА оштрафував Францію за казус з гімном Албанії

Союз європейських футбольних асоціацій покарав Францію за інцидент у матчі п’ятого туру кваліфікаційного відбору до Євро-2020.

Стад де Франс

Перед матчем п’ятого туру відбору до Євро-2020 між Францією та Албанією на стадіоні Стад де Франс у Ліоні заграв гімн Андорри.

Організатори спішно намагалися переключити трек на гімн Албанії, але виникла затримка. У підсумку, гра почалася пізніше, оскільки футболісти збірної Албанії відмовилися починати гру, поки не прозвучить правильний гімн.

Читайте: Перед матчем французи переплутали гімн Албанії та Андорри і вибачилися перед Вірменією

За такий конфуз організатори принесли вибачилися, але знову сплутали країни. Замість Албанії вони перепросили у Вірменії.

Після того, що сталося, офіційні вибачення принесли президент Франції Еммануель Макрон та головний тренер збірної Дідьє Дешам.

Штраф Франції був виписаний на €20 тис. за помилку з гімном і за затримку початку гри. Сама зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 4:1.

ДжерелоRFI

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Martin Garrix
Martin Garrix напише музику для Євро-2020
Украина Сербия
Сербія готова заплатити Литві та Люксембургу, якщо ті відберуть очки у Португалії
Сборная Сербии
УЄФА покарав збірну Сербії двома матчами без глядачів
мяч отбора на Евро-2020
У мережу злили фото м’яча Євро-2020
Сборная Украины
Україна перемагає слабку Португалію – європейські ЗМІ про матч у Києві
Криштиану Роналду
Роналду – найкращий гравець матчу Україна – Португалія за версією WhoScored
Сборная Украины
Що потрібно збірній України, щоб гарантувати місце у першому кошику Євро-2020
Александр Караваев
Цей безглуздий пенальті! Арбітр душив нас з перших хвилин – Караваєв
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка