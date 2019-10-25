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Факти / Спорт

Ібрагімович повторив непристойний жест Сімеоне фанатам Лос-Анджелеса

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович був обурений вильотом своєї команди з плей-оф MLS.

Златан Ибрагимович

В ніч з 24 на 25 жовтня у Лос-Анджелесі відбувся півфінальний матч Західної конференції плей-оф між Лос-Анджелесом та Лос-Анджелес Гелаксі. Господарі поля здобули перемогу з рахунком 5:3 та вибили команду Златана з плей-оф.

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Матч став останнім для Златана Ібрагімовича в MLS, тому швед вирішив піти й своєму стилі, красиво. Коли Златан йшов з поля після фінального свистка арбітра повз трибуну фанатів господарів, то вирішив повторити жест наставника Атлетіко Дієго Сімеоне, акцентувавши увагу на власній гідності.

Після матчу Ібрагімович сказав, що вболівальник сказав щось зневажливе на його адресу.

Нині у ЗМІ Златана активно сватають до італійської Серії А. Швед може опинитися в Інтері, Наполі або Мілані.

До речі, став відомий суперник Рівер Плейта у фіналі Копа Лібертадорес 2019.

Фото: Getty Images

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