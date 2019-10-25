Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович був обурений вильотом своєї команди з плей-оф MLS.

В ніч з 24 на 25 жовтня у Лос-Анджелесі відбувся півфінальний матч Західної конференції плей-оф між Лос-Анджелесом та Лос-Анджелес Гелаксі. Господарі поля здобули перемогу з рахунком 5:3 та вибили команду Златана з плей-оф.

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Матч став останнім для Златана Ібрагімовича в MLS, тому швед вирішив піти й своєму стилі, красиво. Коли Златан йшов з поля після фінального свистка арбітра повз трибуну фанатів господарів, то вирішив повторити жест наставника Атлетіко Дієго Сімеоне, акцентувавши увагу на власній гідності.

Zlatan the LEGEND pic.twitter.com/5ClwpA8ST6 — Barstool Sports (@barstoolsports) October 25, 2019

Після матчу Ібрагімович сказав, що вболівальник сказав щось зневажливе на його адресу.

Нині у ЗМІ Златана активно сватають до італійської Серії А. Швед може опинитися в Інтері, Наполі або Мілані.

До речі, став відомий суперник Рівер Плейта у фіналі Копа Лібертадорес 2019.