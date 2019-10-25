Екс-тренер Манчестер Юнайтед та Реала Жозе Моурінью відмовився переїжджати до Німеччини.

54-річний португальський спеціаліст Жозе Моурінью відмовився очолити дортмундську Боруссію.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Моурінью може змінити Люсьєна Фавра на посту наставника Борусії. Однак португалець, який нині знаходиться без тренерської роботи, відмовив джмелям.

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Одразу після інформації про відмову Жозе очолити клуб, спортивний директор Боруссії Міхаель Цорк заявив, що Борусія щаслива бачити на посту тренера нинішнього коуча команди Люсьєна Фавра, а всі чутки довкола персони Моурінью не мають під собою підґрунтя.

Останнім місцем роботи Моурінью був Манчестер Юнайтед, звідки його звільнили у грудні минулого року. Відтоді Жозе працює експертом на телеканалах, а також знімається у кумедних рекламах.

Джерело: El Chiringuito