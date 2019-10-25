Еліна Світоліна дізналася імена своїх суперниць по груповому раунду Підсумкового турніру WTA, який стартує 27 жовтня.

У Китаї відбулося жеребкування групової стадії Підсумкового турніру WTA, на якому третій рік поспіль зіграє Еліна Світоліна.

За підсумками жеребкування українка потрапила до Фіолетової групи. У суперниці Світоліній випали Кароліна Плішкова, Сімона Халеп та чинна переможниця US Open Б’янка Андрееску.

До другого квартету потрапили: Ешлі Барті, Наомі Осака, Петра Квітова та Белінда Бенчич.

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До плей-оф Підсумкового турніру вийдуть дві найкращі тенісистки з кожної з груп.

Підсумковий турнір WTA стартує 27 жовтня і триватиме до 3 листопада 2019 року. Призовий фонд змагань $14 млн.

Світоліній доведеться захищати свій минулорічний титул переможниці Підсумкового турніру 2018. У минулорічному фіналі українка у трьох сетах здолала американку Слоан Стівенс.