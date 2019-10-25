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Зінченка прооперували в Барселоні

Олександру Зінченку провели операцію у Барселоні через ушкодження коліна.

Александр Зинченко

Футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко переніс операцію на коліні в одній з клінік каталонської Барселони.

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Гравець опублікував у своєму Instagram світлину з лікарняного ліжка з підписом: На шляху до повернення.

 

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On the way back

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

На скільки серйозною є травма в 22-річного  українця поки невідомо.

Через травму Зінченко не зміг взяти участь у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти італійської Аталанти.

До речі, одним з найкращих гравців матчу Манчестер Сіті -Аталанта став інший український гравець Руслан Маліновський.

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