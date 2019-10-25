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Зінченко не зіграє проти Сербії: стало відомо, скільки пропустить українець

Стало відомо, скільки триватиме реабілітація Олександра Зінченка після операції.

Александр Зинченко

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола на прес-конференції перед суботнім матчем містян в АПЛ проти Астон Вілли розповів, скільки триватиме реабілітація Олександра Зінченка після операції на коліні.

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За словами Гвардіоли, Зінченку доведеться пропустити від чотирьох до п’яти тижнів.

— Зінченко пошкодив коліно і відчув щось в кістці. Він пропустить чотири або п’ять тижнів. Йому довелося провести операцію з очищення коліна, – зазначив Гвардіола.

Сьогодні український футболіст поділився в Instagram знімком з лікарняного ліжка. Таким чином Зінченко пропустить найближчий тренувальний збір національної команди, а також товариську гру проти Естонію (14 жовтня) та заключний матч відбору проти Сербії (17 жовтня).

В нинішньому сезоні Зінченко відіграв вісім матчам у складі чинного чемпіона АПЛ у всіх турнірах.

Джерело: Манчестер Сіті

Фото: Getty Images

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