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Факти / Спорт

Екс-тренер Тоттенгема потрапив до лікарні через навушники

Колишній наставник Тоттенгем Готспур Гаррі Реднапп потрапив до лікарні після ефіру.

Гарри Реднапп

Гаррі Реднапп був експертом в ефірі телеканалу BT Sport, але після запису програми не зміг дістати навушник з вуха.

Знімальна група телеканалу намагалася дістати предмет за  допомогою плоскогубців, але спроба зазнала невдачі. Тому на телеканалі вирішили відвезти 72-річного Реднаппа до лікарні, де медики успішно вийняли навушник.

Читайте: Золотий м’яч 2019: хто отримає нагороду (ГОЛОСУВАННЯ)

Після цього інциденту BT заборонив гостям та персоналу використовувати звичайні навушники.

Раніше Факти ICTV писали, що наставник Тоттенгема Маурісіо Почеттіно хоче продати кількох футболістів основи в зимове трансферне вікно .

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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