Колишній наставник Тоттенгем Готспур Гаррі Реднапп потрапив до лікарні після ефіру.
Гаррі Реднапп був експертом в ефірі телеканалу BT Sport, але після запису програми не зміг дістати навушник з вуха.
Знімальна група телеканалу намагалася дістати предмет за допомогою плоскогубців, але спроба зазнала невдачі. Тому на телеканалі вирішили відвезти 72-річного Реднаппа до лікарні, де медики успішно вийняли навушник.
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Після цього інциденту BT заборонив гостям та персоналу використовувати звичайні навушники.
Раніше Факти ICTV писали, що наставник Тоттенгема Маурісіо Почеттіно хоче продати кількох футболістів основи в зимове трансферне вікно .
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