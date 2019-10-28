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Факти / Спорт

Футболісту АЗ вибили передні зуби у матчі проти ПСВ

Захисник АЗ Алкмаар Пантеліс Хатцідіакос отримав травму в матчі 11-го туру чемпіонату Нідерландів проти ПСВ.

Пантелис Хатцидиакос

В матчі чемпіонату Нідерландів АЗ Алкмаар на виїзді розгромив ПСВ з рахунком 4:0.

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В одному з епізодів захисник господарів Пантеліс Хатцидіакос у верховій боротьбі з форвардом ПСВ Константіносом Мітроглу позбувся передніх зубів. Мітроглу високо підняв лікті та сильно вдарив Хатцидіакоса по обличчю. Цікаво, що арбітр не покарав карткою форварда ПСВ за епізод.

Після 11 турів АЗ посідає другу сходинку в турнірній таблиці Ередивізії, маючи в активі 23 очки і випереджаючи ПСВ за додатковими показниками. Лідирує Аякс з 29 очками.

Також Факти ICTV писали, що футболіст Челсі Джорджиньо максимально дивно привітав Міші Батшуайї з забитим голом у ворота Аякса в Лізі чемпіонів.

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