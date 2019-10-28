Захисник АЗ Алкмаар Пантеліс Хатцідіакос отримав травму в матчі 11-го туру чемпіонату Нідерландів проти ПСВ.

В матчі чемпіонату Нідерландів АЗ Алкмаар на виїзді розгромив ПСВ з рахунком 4:0.

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В одному з епізодів захисник господарів Пантеліс Хатцидіакос у верховій боротьбі з форвардом ПСВ Константіносом Мітроглу позбувся передніх зубів. Мітроглу високо підняв лікті та сильно вдарив Хатцидіакоса по обличчю. Цікаво, що арбітр не покарав карткою форварда ПСВ за епізод.

Після 11 турів АЗ посідає другу сходинку в турнірній таблиці Ередивізії, маючи в активі 23 очки і випереджаючи ПСВ за додатковими показниками. Лідирує Аякс з 29 очками.

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