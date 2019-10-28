Захисник АЗ Алкмаар Пантеліс Хатцідіакос отримав травму в матчі 11-го туру чемпіонату Нідерландів проти ПСВ.
В матчі чемпіонату Нідерландів АЗ Алкмаар на виїзді розгромив ПСВ з рахунком 4:0.
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В одному з епізодів захисник господарів Пантеліс Хатцидіакос у верховій боротьбі з форвардом ПСВ Константіносом Мітроглу позбувся передніх зубів. Мітроглу високо підняв лікті та сильно вдарив Хатцидіакоса по обличчю. Цікаво, що арбітр не покарав карткою форварда ПСВ за епізод.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) October 27, 2019
Після 11 турів АЗ посідає другу сходинку в турнірній таблиці Ередивізії, маючи в активі 23 очки і випереджаючи ПСВ за додатковими показниками. Лідирує Аякс з 29 очками.
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