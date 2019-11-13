У четвер, 14 листопада, у Запоріжжі відбудеться товариський матч між збірними Україна ти Естонії.
Україна та Естонія зійдуться у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена в рамках товариського матчу. Зустріч відбудеться 14 листопада о 19.00.
Підопічні Андрія Шевченка після перемоги над Португалією (2:1) у Києві уже забезпечили собі місце у фінальній частині Євро-2020. У цьому році Україні залишається провести два поєдинки – контрольний з Естонією та останній матч у відборі на Євро проти Сербії.
В останніх п’яти матчах збірна Естонії не здобула жодної перемоги, поступившись у чотирьох поєдинках. Крайня зустріч у відборі на Євро проти Німеччини завершилася розгромом 0:3.
Беззаперечним фаворитом поєдинку за версією букмекерів є українська збірна. На перемогу синьо-жовтих пропонують коефіцієнт 1,11.
Нічия оцінюється коефіцієнтом 8,50. На успіх естонської національної команди можна поставити з коефіцієнтом 16,00.
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Головним рефері призначений 42-річний іспанець Хуан Мартінес Мунуера. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Теодоро Собріна Маган та Роберто Алонсо Фернандес.
Четвертий арбітр: Віталій Романов (Україна).
Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Естонія. Вона буде доступна у цій новині і розпочнеться за кілька хвилин до стартового свистка, який пролунає о 19.00