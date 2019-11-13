Букмекери дали прогноз на товариський матч Україна – Естонія.

14 листопада збірна України у товариському матчі на своєму полі зіграє з національною командою Естонії. Зустріч відбудеться у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена.

Беззаперечним фаворитом поєдинку за версією букмекерів є українська збірна. На перемогу України пропонують коефіцієнт 1,11.

Нічия оцінюється коефіцієнтом 8,50. На успіх естонської національної команди можна поставити з коефіцієнтом 16.

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Відзначимо, що о 19.00 Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Україна — Естонія.

Нагадаємо, пряму трансляцію товариського матчу між збірними України та Естонії можна переглянути на телеканалі Футбол 1.