PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Манчестер Сіті зробив подарунок для 114 фанатів, які відвідали гру з Шахтарем

Манчестер Сіті надіслав запрошення всім 114 фанатам, які відвідали виїзну гру команди проти донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Манчестер Сити

Манчестер Сіті оформив запрошення у вигляді персональних листів, які підписали представники команди.

У Twitter з’явився зразок з підписом Пепа Гвардіоли та Фернандіньо. У листі вони дякують вболівальнику за підтримку у Харкові та запрошують відвідати матч-відповідь команд на Емірейтс.

Варто відзначити, що ті VIP-пакети, які отримають фанати, коштують близько €400. Вони включають в себе квиток на гру, трансфер, харчування, а також різні бонуси.

Читайте: Ліверпуль втратив очки у матчі з Манчестер Юнайтед

Перша гра команд, яка відбулася на ОСК Металіст, завершилася розгромною перемогою манчестерського клубу з рахунком 3:0.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Шахтар відбудеться у вівторок, 26 листопада та розпочнеться о 22:00.

У четвертому турі групового етапу ЛЧ Шахтар зміг врятуватися на останніх хвилинах матчу проти Динамо Загреб, програючи 3:1.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Від трьох років в’язниці: арбітр матчу Шахтар – Динамо зафіксував расизм
Від трьох років в’язниці: арбітр матчу Шахтар – Динамо зафіксував расизм
Факт расизму під час матчу з Шахтарем потрібно довести – Динамо
Факт расизму під час матчу з Шахтарем потрібно довести – Динамо
Шахтар-Динамо
Відповів на образи: Тайсон показав непристойний жест фанатам Динамо
Шахтар - Динамо
Шахтар здобув впевнену перемогу у матчі з Динамо
Два голи у компенсований час: Шахтар врятував “мертвий” матч у Загребі
Два голи у компенсований час: Шахтар врятував “мертвий” матч у Загребі
Локомотив - Ювентус
Ювентус вирвав перемогу над Локомотивом на останніх хвилинах
Динамо Загреб – Шахтар – 3:3 – онлайн-трансляція матчу
Динамо Загреб – Шахтар – 3:3 – онлайн-трансляція матчу
Кубок Лиги чемпионов
Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка