Манчестер Сіті надіслав запрошення всім 114 фанатам, які відвідали виїзну гру команди проти донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Манчестер Сіті оформив запрошення у вигляді персональних листів, які підписали представники команди.

У Twitter з’явився зразок з підписом Пепа Гвардіоли та Фернандіньо. У листі вони дякують вболівальнику за підтримку у Харкові та запрошують відвідати матч-відповідь команд на Емірейтс.

Варто відзначити, що ті VIP-пакети, які отримають фанати, коштують близько €400. Вони включають в себе квиток на гру, трансфер, харчування, а також різні бонуси.

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Перша гра команд, яка відбулася на ОСК Металіст, завершилася розгромною перемогою манчестерського клубу з рахунком 3:0.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Шахтар відбудеться у вівторок, 26 листопада та розпочнеться о 22:00.

У четвертому турі групового етапу ЛЧ Шахтар зміг врятуватися на останніх хвилинах матчу проти Динамо Загреб, програючи 3:1.