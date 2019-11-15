Верховна Рада утворила ТСК для розслідування ймовірних зловживань службовим становищем екс-нардепа, президента УАФ Андрія Павелка.

Депутати підтримали проект постанови №2423. За проголосували 260 народних обранців.

Тимчасовій слідчій комісії доручили розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу, головою Комітету з питань бюджету Верховної Ради України восьмого скликання Андрієм Павелком.

Передбачається перевірка можливих фактів корупції під час питання фінансування будівництва футбольних полів зі штучним покриттям, а також факти можливого розкрадання бюджетних коштів, які були виділені на цю програму.

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До складу тимчасової слідчої комісії увійдуть 10 народних депутатів.

Раніше НАБУ встановило 12 випадків конфлікту інтересів, коли Павелко в період з 2017-2018 роках лобіював виділення 640 млн грн на будівництво футбольних майданчиків зі штучним покриттям. Штучне покриття за бюджетні кошти в подальшому закуповувалося в ТОВ ФФУ Production – комерційної доньки ФФУ.

У червні НАБУ провело обшуки в Будинку футболу.