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Факти / Спорт

З Маліновським та Коноплянкою: збірна України прибула до Белграда

Збірна України прибула до Белграду на матч 10-го туру кваліфікації до Євро-2020 проти національної команди Сербії.

Сборная Украины

Збірна Україна прибула до Белграду чартерним рейсом з Запоріжжя. До Сербії полетіли 24 футболіста, в тому числі і Євген Коноплянка, в якого була температура, але лікарі дозволили йому поїхати з командою.

Новоспечений батько Руслан Маліновський прибув до Белграда з Мілана транзитом через Рим на годину раніше за команду. Збірники привітали Руслана з народженням донечки.

Читайте: Де дивитися Сербія — Україна

Також вітання отримав й Віктор Циганков, якому сьогодні виповнилося 22 роки.

З Маліновським та Коноплянкою: збірна України прибула до Белграда / 6 фотографий

Сьогодні ввечері збірна України проведе тренування на стадіоні Чукарічки, а завтра головний тренер Андрій Шевченко і один з гравців проведуть передматчеву прес-конференцію на стадіоні Райко Мітича.

До речі, букмекери дали прогноз на матч Сербія – Україна у десятому турі відбору до Євро-2020.

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