PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Система поливу облила холодною водою вболівальників матчу Албанія – Франція

Глядачі матчу 10-го туру відбору на Євро-2020 року між збірними Албанії та Франції потрапили під струмінь води через неправильну роботу системи поливу газону.

Система полива окатила холодной водой болельщиков матча Албания - Франция

Під час матчу Албанія – Франція на новому стадіоні Арена Комбетаре у Тирані вболівальники, які знаходилися за одними з воріт, потрапили в неприємну ситуацію.

Читайте: Російський коментатор Уткін пообіцяв, що Росія помститься Україні на Євро-2020

Через дефект у роботі системи поливу фанатів на трибуні облив струмінь холодної води.

Це була перша офіційна зустріч, яку приймала арена. Матч між албанцями і французами завершився з рахунком 2:0 на користь гостей.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Сербією у заключному турі відбору на Євро-2020.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка