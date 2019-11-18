Глядачі матчу 10-го туру відбору на Євро-2020 року між збірними Албанії та Франції потрапили під струмінь води через неправильну роботу системи поливу газону.

Під час матчу Албанія – Франція на новому стадіоні Арена Комбетаре у Тирані вболівальники, які знаходилися за одними з воріт, потрапили в неприємну ситуацію.

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Через дефект у роботі системи поливу фанатів на трибуні облив струмінь холодної води.

Inauguration du nouveau stade a Tirana, il reste encore quelques details a regler. #ALBFRA #arrosage pic.twitter.com/7n8IQkC63s — Baptiste Desprez (@Batdesprez) November 17, 2019

Це була перша офіційна зустріч, яку приймала арена. Матч між албанцями і французами завершився з рахунком 2:0 на користь гостей.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Сербією у заключному турі відбору на Євро-2020.