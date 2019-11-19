Манчестер Юнайтед відзвітував за останній фінансовий квартал, але попри збільшення виручки у команди справи погані.

Борг Манчестер Юнайтед зріс на €163 млн і тепер складає €450 млн. Таким чином заборгованість збільшилася на 50%.

Доходи за перший квартал сезону склали майже €160 млн — цей показник трохи збільшився в порівнянні з аналогічним за минулий сезон, однак ці цифри – ніщо, в порівнянні із загальним боргом клубу.

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У керівництві червоних дияволів прогнозують, що річний дохід за 2020 рік складе €650-680 млн, хоча в минулому році МЮ заробив €734 млн. Таке падіння пов’язане з тим, що команда не бере участі в Лізі чемпіонів і отримує менше грошей з продажу прав на телетрансляції.

Нагадаємо, МЮ обіграв на своєму полі Челсі з рахунком 2:1 в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.